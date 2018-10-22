В Хабаровском крае нашли тело рыбака, пропавшего при опрокидывании лодки

ХАБАРОВСК, 22 окт — РИА Новости. Тело последнего из рыбаков, пропавших при опрокидывании лодки на реке Горин в Хабаровском крае, найдено, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в опрокинувшейся лодке было четыре человека. Одному из них, 25-летнему мужчине, удалось спасти. Поиски троих оставшихся вели спасатели, полиция, волонтеры. Утром в понедельник в двух километрах от места происшествия нашли тела 15-летнего подростка и 43-летнего мужчины. СУСК проводит проверку по факту происшествия.

"При обследовании русла реки Горин и береговой полосы найдено тело последнего из пропавших рыбаков. Он был обнаружен в 100 метрах от местонахождения двух других погибших. Все тела переданы сотрудникам полиции для дальнейших мероприятий. Также найдена перевернувшаяся моторная лодка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшие рыбаки были без спасательных жилетов, передвигались в темное время суток по горной реке. При этом тёплая одежда и надетые рыбацкие сапоги в случаях попадания в воду снижают шансы на быстрое спасение.

Уточняется, что в поисках рыбаков было обследовано более двух километров береговой полосы, заломы и акватория реки. К обследованию местности было привлечено 14 человек и пять единиц техники.

По данным МЧС, всего с начала года на водоемах Хабаровского края погибли 32 человека, в прошлом году — 38. Большинство трагических случаев произошло с рыбаками.