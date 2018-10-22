В ГИБДД рассказали о водителе машины, попавшей в ДТП под Нижним Новгородом

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Столкнувшийся с автобусом в Нижегородской области водитель иномарки был 40 раз оштрафован за превышение скорости в 2018 году, сообщил журналистам представитель ГИБДД РФ.

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Богородск — Нижний Новгород, лоб в лоб столкнулся с автомобилем KIA на 15 километре автодороги Нижний Новгород – Касимов в Богородском районе в понедельник в 6.30. Водитель легкового авто погиб, 13 человек пострадали.

"Автомобилем KIA управлял мужчина 1972 года рождения, 46 лет. Неоднократно в 2018 нарушал ПДД, 40 нарушений по скорости, штрафы в основном оплачены", — пояснил собеседник агентства.

Причиной столкновения легкового автомобиля с автобусом в Нижегородской области, по предварительным данным, стало то, что водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу.