В жилом доме под Саратовом произошел пожар, погиб один человек

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Один человек погиб, судьба еще одного человека остается неизвестной после пожара в 20-квартирном жилом доме в городе Вольске Саратовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"На момент пожара в двухэтажном 20-квартирном жилом доме барачного типа находились почти 30 человек, в том числе четыре ребенка. В 2.03 (1.03 мск) пожар был потушен на площади 200 квадратных метров. Проводится проливка и разбор конструкций", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате пожара один человек погиб, судьба еще одного остается неизвестной.

Он уточнил, что ранее дом был признан аварийным, в нем проживали 32 человека, в том числе четверо детей.

Борьбу с огнем вели 34 человека и 14 единиц техники.