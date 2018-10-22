Арестанты ИВС в Биробиджане общались через дыры в стенах между камерами

ХАБАРОВСК, 22 окт — РИА Новости. Прокуратура Еврейской автономной области по время проверки изолятора временного содержания в Биробиджане обнаружила сквозные отверстия между камерами, через которые арестованные передавали запрещенные предметы и общались, сообщает ведомство в понедельник.

Уточняется, что в ИВС под арестом содержатся обвиняемые в совершении преступлений. Исполнение требований законодательства при их содержании в ИВС постоянно контролируется прокуратурой.

"Прокуратура провела проверку в изоляторе временного содержания МОМВД России "Биробиджанский". Установлено, что в 13 камерах в стенах имеются сквозные отверстия размером до 15 сантиметров, которые содержащиеся в изоляторе лица использовали для общения между собой и передачи запрещенных предметов, что не отвечает требованиям безопасности и не обеспечивает соблюдение установленного режима их содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Кроме того, выявлены нарушения законодательства о лицензировании.

"Установлено, что специального разрешения (лицензии) на осуществление медицинской деятельности отдел МВД не имеет, однако фактически ее осуществляет, что подтверждается записями в журнале медицинских осмотров содержащихся под стражей лиц. Отсутствие лицензии ставит под угрозу оказание качественных медицинских услуг лицам, содержащимся в учреждении", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура потребовала у руководства МОМВД России "Биробиджанский" усилить контроль за работой ИВС, привлечь к строгой дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, а также обратилась в суд с иском о понуждении получить лицензию на медицинскую деятельность в ИВС. Суд требования удовлетворил, ответчика обязали выполнить требования. Фактическое устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры.