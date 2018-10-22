Сотни сахалинцев остались без света из-за аварии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 окт — РИА Новости. Авария на кабельной линии оставила жителей 20 улиц Южно-Сахалинска без света, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь ПАО "Сахалинэнерго" Маргарита Татарова.

"Утром в понедельник в Южно-Сахалинске кабельная линия напряжением 6 кВ получила серьезные повреждения. Без света остались сотни жителей. Часть потребителей мы переключили на резервную линию. Наши специалисты ищут поврежденный участок. Как только он будет обнаружен, оставшихся без света жильцов также переведут на резервную линию, а на основном примутся за ремонт", — рассказала собеседник агентства.

По словам представителя "Сахалинэнерго", ремонтникам для устранения повреждения предстоят еще земляные работы. На это уйдут несколько часов.

"Массовые отключения затронули дома на улицах Амурской, Дзержинского, Крюкова, Курильской, Хабаровской, Чехова, Пограничной, Железнодорожной, Вокзальной, а также проспекта Победы", — отметила Татарова.