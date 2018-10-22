В Хабаровском крае пожарные спасли четырех человек из горящего дома

ХАБАРОВСК, 22 окт — РИА Новости. Пожарные спасли из жилого дома в Комсомольске-на-Амуре, где загорелась старая стиральная машина, четырех человек, в том числе двоих детей, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.

Уточняется, что пожар произошел в воскресенье в жилом доме по улице Советской в Комсомольске-на-Амуре.

"Пожарные расчеты обнаружили сильное задымление в одном из подъездов. На площадке между третьим и четвертым этажом горела старая стиральная машина. Звеньями газодымозащитной службы с помощью индивидуальных спасательных средств были эвакуированы четыре человека, двое из которых дети. Одну из спасенных, 13-летнюю девочку, бригада скорой помощи для дополнительного обследования доставила в больницу, после чего она была отпущена домой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание потушили менее чем за полчаса. Площадь пожара составила около 0,5 квадратных метров. Всего для ликвидации пожара было задействовано 15 человек и 5 единиц техники. Причины возгорания и виновные устанавливаются.