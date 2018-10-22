Под Хабаровском три человека пропали после опрокидывания лодки

ХАБАРОВСК, 22 окт — РИА Новости. Спасатели ведут поиск троих человек, которые пропали после опрокидывания лодки на реке Горин в Хабаровском крае, среди пропавших 15-летний подросток, сообщает региональный главк МЧС.

Отмечается, что лодка опрокинулась в воскресенье в районе железнодорожного моста через реку Горин в Солнечном районе края.

"По предварительной информации, в ней находилось четыре человека. В результате происшествия 25-летнему гражданину удалось спастись. Судьба остальных двух мужчин 30 и 43 лет и 15-летнего подростка пока остается неизвестной. В ночь на понедельник группа спасателей ДВРПСО прибыла на место и приступила к поисковым мероприятиям", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к поискам привлечены 14 человек и пять единиц техники, из них от МЧС России шесть человек, три единицы техники.