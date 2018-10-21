Состояние четырех из пяти отравившихся на Ставрополье школьников улучшилось

НАЛЬЧИК, 21 окт — РИА Новости. Состояние четырех из пяти школьников, отравившихся лекарствами в Изобильненском районе Ставропольского края, улучшилось, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Ранее сообщалось, что днем 19 октября в городе Изобильный вследствие немедицинского употребления лекарственных средств были госпитализированы пятеро учащихся местной школы. Выехавший на место губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил провести проверки в школах Изобильного, а также в аптеках, где продаются рецептурные препараты. Пострадавших школьников перевезли в краевую детскую клиническую больницу в Ставрополь, состояние четверых из них было тяжелым, они находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" УК РФ. По информации следователей, подростки употребили в большом количестве лекарственные препараты "с целью получения одурманивающего эффекта".

"К середине дня воскресенья у четверых из пяти пострадавших положительная динамика. Их состояние оценивается как "средней тяжести". Они в сознании, с ними начали работать психологи. В тяжелом состоянии остается один подросток", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всем пятерым пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, ситуация находится на личном контроле главы края.