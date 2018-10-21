На Колыме у злоумышленников изъяли около 10 килограммов золота

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Сотрудники МВД в Магаданской области изъяли около 10 килограммов незаконно добытого серебра и золота, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, полицейские задержали злоумышленников, которые везли на машине около 10 килограммов незаконно добытых на Колыме драгоценных металлов.

"Согласно экспертному заключению, в изъятой партии содержалось химически чистое золото массой более 8,5 килограмма и свыше 1 килограмма химически чистого серебра оценочной стоимостью свыше 23 миллионов рублей", — сказала Волк.

Она добавила, что заведено дело по статье "незаконный оборот драгоценных металлов". Максимальная санкция — семь лет лишения свободы.