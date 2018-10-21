В Приморье три человека погибли в ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости. Семья из трех человек погибла, еще один человек получил тяжелые травмы во встречном столкновении двух иномарок в Приморье, сообщает региональное УМВД.

ДТП произошло в районе 717 километра автодороги "Уссури" Хабаровск-Владивосток.

"Предварительно установлено: 24-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигаясь со стороны Владивостока в направлении Уссурийска, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Toyota Town Ace. В результате автоаварии погибла семья из Дальнереченского района: 36-летний водитель микроавтобуса, пассажиры — 26-летняя женщина и 10-месячный мальчик", — говорится в сообщении.

Водитель внедорожника госпитализирован с тяжелыми травмами.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.