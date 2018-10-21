В МВД назвали возможную причину ДТП с микроавтобусом в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Причиной ДТП с микроавтобусом в пригороде крымского города Судак, по предварительной информации, могла стать скользкая дорога, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Ольга Кондрашова.

Ранее сообщалось, что микроавтобус Volkswagen по маршруту Керчь-Симферополь не справился с управлением и съехал в кювет в пригороде Судака. Всего в микроавтобусе находилось десять человек. По предварительной информации, пострадало четверо, погибших нет.

"По предварительной информации, микроавтобус Volkswagen на скользкой дороге опрокинулся на обочину. Водитель не справился с управлением", — сказала Кондрашова.

По ее словам, на месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства происшествия.