В Хабаровском крае восстановили подачу электричества во все дома

ХАБАРОВСК, 21 окт — РИА Новости. Ремонтные бригады в Хабаровском крае восстановили подачу электричества во все дома, обесточенные из-за циклона, сообщает региональный главк МЧС.

Со вторника мокрый снег стал причиной отключения электроэнергии в поселках нескольких районов Хабаровского края. В Солнечном районе края вводился режим ЧС.

"Аварийно-восстановительные работы в Солнечном районе завершены. Электроэнергия подаётся в жилые дома всех населённых пунктов по штатной схеме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для возобновления электроснабжения ремонтные бригады восстановили 28 упавших опор и 33 километра линии электропередачи.