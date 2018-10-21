На заводе "Электроцинк" во Владикавказе один человек погиб при пожаре

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали при пожаре на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На заводе "Электроцинк" во Владикавказе, расположенном по адресу: улица Заводская, 1, произошел пожар на площади 500 квадратных метров. В результате пожара один человек погиб, еще трое пострадали", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сообщение о пожаре поступило в 03.16. Борьбу с огнем ведут 50 человек и 18 единиц техники.

Как указывается на сайте ОАО "Электроцинк", завод является одним из ведущих предприятий цветной металлургии России, а также крупнейшим промышленным предприятием Северной Осетии. С декабря 2003 года входит в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

Отмечается, что на "Электроцинке" работают около 1,8 тысячи человек без учета дочерних предприятий, завод занимает территорию свыше 70 гектаров. Предприятие производит цинк, кадмий, серную кислоту, цинк-алюминиевые сплавы.