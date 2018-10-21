Охрану Росгвардии в керченских школах снимут в понедельник

Следователи на месте происшествия в керченском колледже

Следователи на месте происшествия в керченском колледже

КЕРЧЬ, 21 окт – РИА Новости. Охрану Росгвардии в школах и детсадах Керчи, которую ввели после стрельбы в колледже, снимут в понедельник, сообщил в интервью РИА Новости мэр Керчи Сергей Бороздин.

По словам Бороздина, в дни после трагедии во всех образовательных учреждениях Керчи дежурили сотрудники Росгвардии.

"Расследование произошедшего идет дальше, опасность отсутствует, принято решение охрану Росгвардии снять с понедельника", — сказал Бороздин.

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.