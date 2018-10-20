Гатчинские власти рассказали о повреждениях домов в зоне взрыва

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Жилые дома, находящиеся рядом с пиротехническим заводом "Авангард" в Гатчинском районе Ленинградской области, где в пятницу произошел взрыв, обследованы, в большинстве из них повреждения несерьезные, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Гатчинского района.

Взрыв на заводе "Авангард", производящем пиротехнику, в Гатчинском районе Ленинградской области произошел в пятницу. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что, по уточненным данным, при взрыве на заводе пострадали десять взрослых и один ребенок. Сообщалось о четырех погибших.

"В 18.00 было завершено обследование жилых домов. Всего было осмотрено 92 дома, из них в 7 домах пострадали фасады, два дома более серьезно пострадали, но жить там можно. В остальных домах повреждения небольшие — кровля пострадала, стекла либо рамы разбиты, либо придомовые постройки пострадали — это сараи, заборы. Также пострадали 10 автомобилей", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в большинстве домов уже идут работы по восстановлению силами самих собственников либо с помощью привлеченной администрацией организации.

"Пока сумму компенсаций мы назвать не можем. Жители должны будут обратиться с заявлением к властям, затем будет приниматься решение по компенсациям", — отметила она.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что жителям поврежденных домов будут выплачены компенсации.