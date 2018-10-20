Главврач диспансера доверяет врачу, выдавшему справку "керченскому стрелку"

КЕРЧЬ, 20 окт – РИА Новости. Главный врач керченского психоневрологического диспансера Владимир Марков уверен в профессионализме психиатра, который выдал справку на оружие Владиславу Рослякову, устроившему бойню в политехническом колледже.

По информации Маркова, Владислав Росляков проходил медицинский осмотр у психиатра и психиатра-нарколога в его учреждении и на момент исследования у молодого человека не было признаков заболевания.

"Я доверяю своему специалисту, который его осматривал, не сомневаюсь в его профессионализме. Росляков на учете у психиатра и нарколога не состоял. На момент прохождения осмотра для получения справки на оружие у Рослякова не было никаких признаков заболевания", — сообщил РИА Новости Марков.

По словам главврача, осмотр у психиатра длится порядка 20 минут, но может быть и дольше, если требуется. За это время врач беседует с человеком, исследует анкету, которую тот заполнил.

"Я еще и судебно-психиатрический эксперт, поэтому и от своих докторов требую, чтобы более внимательно проводили обследования. Я обязательно раздеваю до пояса, смотрю венозную подкожную сеть, проверяю, наносил ли себе человек самоповреждения", — говорит Марков.

Ранее сообщалось, что Владиславу Рослякову СК назначил посмертную психиатрическую экспертизу.

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.