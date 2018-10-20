При взрыве на заводе в Гатчине одно здание было полностью разрушено

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Общая площадь разрушения четырехэтажного административного здания при взрыве пиротехники на гатчинском заводе "Авангард" в Ленинградской области составила порядка 1,8 тысячи квадратных метров, одноэтажное производственное здание полностью разрушено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По его словам, огнем уничтожены три припаркованных автомобиля. С места ЧП уже вывезено более 900 кубических метров обломков конструкций и строительного мусора. Завалы после взрыва разобраны на 64%.
Как уточнил собеседник агентства, пригодность административного здания к дальнейшей эксплуатации планируется проверить при помощи мобильного диагностического комплекса "Стрела-П".
Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 224 человека и 66 единиц техники.