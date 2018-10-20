Спасатели ищут пострадавшего, оказавшегося под завалами на заводе в Гатчине

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Спасатели продолжают поиск еще одного человека, оказавшегося под завалами после взрыва на заводе пиротехники "Авангард" в Гатчине в Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Взрыв произошел в пятницу на заводе "Авангард", производящем пиротехнику. По последним данным, четыре человека погибли.
"Продолжаются работы по поиску еще одного пострадавшего", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что разбор завала планируется полностью завершить к 12.00 мск.
"На данный момент госпитализированы двое, один из них готовится к выписке, второй утром в субботу вертолетом ВЦМК доставлен из районной больницы в областную", — уточнил собеседник агентства.