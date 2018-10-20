В центре обучения по обращению с оружием рассказали о керченском стрелке

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве людей в керченском колледже студент Владислав Росляков в ходе обучения на безопасное обращение с оружием в центре подготовки в Симферополе вел себя уверенно и хорошо сдал практический экзамен, сообщили РИА Новости представители центра подготовки.

Подозреваемый в убийстве людей в керченском колледже студент Владислав Росляков прошел обучение на безопасное обращение с оружием в центре подготовки в Симферополе в июле, получив соответствующий сертификат для лицензии на приобретение оружия, сообщили РИА Новости представители центра подготовки "Эгида +". Все необходимые документы для прохождения обучения он предоставил, сказали в центре.

"Это шестичасовая утвержденная программа, четыре часа теории и два часа практики. Из чего состоит оружие, как его заряжать, как разбирать, как прицеливаться и стрелять. Произвел три контрольных выстрела из гладкоствольного ружья", — сообщили представители центра подготовки "Эгида+".

Студент кроме возраста ничем особенным не выделялся среди других обучающихся, отметили в центре обучения.

"Он ничем не выделялся, был спокойным, уверенным и малоразговорчивым. Он отстрелялся хорошо, на вопрос, где учился, он сказал, что занимался стрельбой. Он сдал теорию, все знал, отстрелял из гладкоствольного оружия уверенно – пробный и два зачетных выстрела", — сказали представители.

Сертификат, который получил Росляков, датирован 18 июля 2018 года, он необходим для получения лицензии на покупку оружия, сообщили в центре. На момент прохождения обучения Росляков был совершеннолетним, программа обучения – шестичасовая, утверждена министерством образования, сообщили в центре. Стоимость обучения – шесть тысяч рублей, Росляков заплатил четыре тысячи, так как сослался на тяжелое материальное положение и на то, что живет один с матерью.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.