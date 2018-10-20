В центре Вишневского рассказали о состоянии эвакуированных из Керчи девушек

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Пациентки, эвакуированные из Керчи в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского, остаются в стабильно тяжелом состоянии в реанимации на искусственной вентиляции легких, сообщил РИА Новости директор центра Амиран Ревишвили.

"Пациентки в сознании, но пока обе на вентиляции (легких). Состояние стабильно тяжелое. Учитывая, что множественные поражения и инфицированы все эти осколочные элементы, сейчас несколько дней нужно посмотреть, не будет ли инфекционных осложнений", — сказал Ревишвили.

Прогноз, по его словам, делать еще рано, необходимо 2-3 дня для этого.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.