В Сыктывкаре вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

ЯКУТСК, 20 окт – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Якутия", летевший в Якутск, совершил вынужденную посадку в Сыктывкаре из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира, сообщает пресс-служба авиакомпании.

На борту воздушного судна находились 142 пассажира и 7 членов экипажа.

"В пятницу самолет Boeing 737 авиакомпании "Якутия", выполнявший рейс по маршруту Сочи-Москва–Якутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Сыктывкара из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира" — информирует пресс-служба.

В 20 часов 46 минут (местного времени) самолет благополучно приземлился в аэропорту Сыктывкара, где пассажир был передан бригаде скорой медицинской помощи.

Затем воздушное судно продолжило полет по намеченному ранее маршруту.