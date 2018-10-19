Второго погибшего нашли под завалами после взрыва на заводе в Гатчине

23:0319.10.2018
(обновлено: 23:07 19.10.2018)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Второго погибшего нашли под завалами здания, обрушившегося после взрыва на заводе в Гатчине под Петербургом, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.
Взрыв произошел в пятницу на заводе "Авангард", производящем пиротехнику. По данным властей Ленобласти, два человека погибли, трое пострадали, детей среди них нет.
"Нашли второго погибшего, в ближайшее время начнется опознание", — сказал собеседник агентства.
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Работа спасателей на месте обрушения завода пиротехники "Авангард"