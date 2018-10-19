Второго погибшего нашли под завалами после взрыва на заводе в Гатчине

Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом (21)

Поисково-спасательные мероприятия пожарно-спасательными подразделениями МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

Поисково-спасательные мероприятия пожарно-спасательными подразделениями МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Второго погибшего нашли под завалами здания, обрушившегося после взрыва на заводе в Гатчине под Петербургом, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.

Взрыв произошел в пятницу на заводе "Авангард", производящем пиротехнику. По данным властей Ленобласти, два человека погибли, трое пострадали, детей среди них нет.

"Нашли второго погибшего, в ближайшее время начнется опознание", — сказал собеседник агентства.