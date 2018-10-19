Взрыв на заводе в Гатчине оставил без света около 300 человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Энергоснабжение 80 жилых домов в частном секторе, где живут около 300 человек, оказалось нарушено после взрыва на заводе "Авангард" в Гатчине Ленинградской области, сообщает АО "Ленинградская областная электросетевая компания" (ЛОЭСК).
"Электроснабжение жилых домов частного сектора, отключенных из-за взрыва на заводе "Авангард" в Гатчине, восстанавливается по резервной схеме… Без электроснабжения осталось порядка 300 потребителей, проживающих в 80 домах частного сектора", — говорится в сообщении.
Как уточняет ЛОЭСК, энергоснабжение нарушилось, так как от взрыва пострадала высоковольтная линия 0,4 кВ.
В настоящее время аварийная бригада прибыла на место. Восстановительные работы начнутся после получения соответствующего разрешения МЧС.