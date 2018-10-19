В МЧС рассказали, в какой части завода в Гатчине произошел взрыв

Пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

Пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Взрыв на заводе "Авангард" в Ленинградской области произошел в цеху по смешиванию пиротехнических составов, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по региону Евгений Дайнеко.

"Произошел взрыв двух зданий на заводе. По предварительной информации, это были цеха по смешиванию пиротехнических составов для изготовления пиротехнической продукции", — сказал он.

Дайнеко отметил, что после прибытия спасателей на месте взрыва были обнаружены две пострадавшие женщины, которых забрала скорая помощь, при разборе завалов — труп мужчины.

Взрыв произошел в пятницу на заводе "Авангард" в Гатчине, производящем пиротехнику. По данным властей Ленобласти, два человека погибли, трое пострадали, детей среди них нет. По информации МЧС, под завалами могут оставаться еще четыре человека.