В Красноярске проверяют информацию о пытках заключенного в колонии

КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Следователи проверяют информацию о пытках заключенного в красноярской ИК-17, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета России.

"Проводим тщательную, объективную, всестороннюю проверку. Запрошено видео с камер наблюдения, опрашиваются сотрудники ГУФСИН и осужденный", — сказал собеседник агентства.

Ранее фонд "Общественный вердикт" на странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что заключенный Сулим Битаев в августе был избит семью сотрудниками ИК-17. Со ссылкой на слова заключенного утверждается, что его били в пах, применяли электрошокер и угрожали изнасиловать и убить, инсценировав суицид. Также, по заявлению фонда, Битаев порезал себе живот и руки, чтобы привлечь внимание к происходящему, после чего его отправили в тюремную больницу. Правозащитники направили информацию в СК.

В фонде отметили, что в камере было видеонаблюдение, а у сотрудников колонии — видеорегистраторы.

По данным краевого главка СК, Битаев в 2005 году осуждён Верховным судом Чеченской республики к 16 годам лишения свободы по статьям о терроризме, участии в незаконном вооруженном формировании, бандитизме, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном обороте оружия.

В краевом управлении ФСИН обещали предоставить официальный комментарий позже.