Во время взрыва на заводе в Гатчине основная часть смены уже покинула цех

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Взрыв на пиротехническом заводе "Авангард" в Ленинградской области произошел, когда основная часть смены покинула цех, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Взрыв произошел, когда основная часть смены покинула цех", — отметили в пресс-службе.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, в результате взрыва произошло частичное обрушение здания с первого по четвертый этажи. По последним данным, погибли два человека, под завалами еще могут оставаться люди.

К настоящему времени произведен разбор завалов на железнодорожных путях, проведен обход жилых домов, пострадавших в жилом массиве нет. Было выбито девять окон в жилом квартале, добавила пресс-служба правительства Ленобласти.