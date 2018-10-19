СК завел дело после взрыва на заводе пиротехники под Петербургом

Пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

Пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Один человек погиб при взрыве на заводе пиротехники в Гатчине, пятеро доставлены в больницу, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщается на сайте СК РФ.

Взрыв произошел в пятницу на заводе "Авангард" в Гатчине, производящем пиротехнику. По последним данным, два человека погибли, под завалами еще могут оставаться люди.

"По предварительным данным, 19 октября 2018 года на территории завода "Авангард" в деревне Малые Колпаны Гатчинского района Ленинградской области произошел взрыв на складе пиротехники и возгорание. Один работник погиб на месте, еще пятеро человек доставлены в больницу, двое из них – в крайне тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа под руководством первого заместителя руководителя следственного управления СК России по Ленобласти, дополнительно направлены следователи-криминалисты, а также сотрудники отдела по расследованию особо важных дел.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего, данные по пострадавшим уточняются.