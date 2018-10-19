Губернатор Ленинградской области выехал на место ЧП на заводе "Авангард"

Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом (15)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выехал на место взрыва на пиротехническом заводе "Авангард" в Гатчине Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

"На место выехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и руководитель МЧС по Ленинградской области", — отметили в пресс-службе.

В настоящее время создан оперативный штаб, обстоятельства и число пострадавших выясняются.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате взрыва на заводе пиротехники "Авангард" в Ленинградской области.