На свалке бытовых отходов в Таганроге третий день остаются очаги тления

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Специалисты третий день ликвидируют очаги тления на площади около 500 квадратных метров на полигоне твердых бытовых отходов в Таганроге Ростовской области, уровень загрязнения воздуха не превышает допустимые нормы, сообщил РИА Новости сотрудник городской администрации.

Возгорание на полигоне произошло в ночь на среду. Днем того же дня открытое горение было ликвидировано, были организованы работы по ликвидации задымления и тлеющих очагов. Замеры проб воздуха на наличие вредных примесей показали не превышение предельно допустимых значений.

"На данный момент осталось около 500 квадратных метров тления… На месте дежурит один пожарный расчет, три самосвала подвозят грунт и засыпают очаги этого тления, открытого горения уже нет", — сказал собеседник агентства. Он затруднился назвать изначальную площадь возгорания.

По его словам, уровень загрязнения воздуха по-прежнему не превышает допустимые нормы. Устранить очаги специалисты, предварительно, планируют до конца дня.

Другие новости региона читайте здесь >>