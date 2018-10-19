МУРМАНСК, 19 окт – РИА Новости. Судебные приставы, прибыв по адресу должницы в Кольском районе Мурманской области, обнаружили в небольшом помещении более 80 собак породы шпиц, которые содержались в антисанитарных условиях и были истощены и неухожены, сообщила РИА Новости начальник отдела организационно-контрольной работы и взаимодействия со СМИ УФССП Елена Гонштейн.
"Приставы произвели арест имущества должника, в том числе 82 собак породы шпиц. Помещение, где находились собаки, было в ужасном состоянии, размеры не соответствовали количеству содержащихся там собак, сами условия не соответствовали санитарным и ветеринарным нормам. Собаки в клетках были также в плачевном состоянии", — рассказала представитель ведомства.
По ее словам, после изъятия 82 шпицев в помещении оставалось еще несколько собак, которые находились в таком тяжелом состоянии, что могли не перенести транспортировку в центр временного содержания животных.
По предварительной оценке, стоимость каждой собаки оценивается в примерно 5 тысяч рублей.