МУРМАНСК, 19 окт – РИА Новости. Судебные приставы, прибыв по адресу должницы в Кольском районе Мурманской области, обнаружили в небольшом помещении более 80 собак породы шпиц, которые содержались в антисанитарных условиях и были истощены и неухожены, сообщила РИА Новости начальник отдела организационно-контрольной работы и взаимодействия со СМИ УФССП Елена Гонштейн.

По ее словам, в отделе судебных приставов находится исполнительное производство в отношении жительницы Кольского района. Женщина в общей сложности задолжала более 900 тысяч рублей, из них более 500 тысяч – по кредитам, однако гасить долги не спешила, скрывалась от судебных приставов.

"Приставы произвели арест имущества должника, в том числе 82 собак породы шпиц. Помещение, где находились собаки, было в ужасном состоянии, размеры не соответствовали количеству содержащихся там собак, сами условия не соответствовали санитарным и ветеринарным нормам. Собаки в клетках были также в плачевном состоянии", — рассказала представитель ведомства.

По ее словам, после изъятия 82 шпицев в помещении оставалось еще несколько собак, которые находились в таком тяжелом состоянии, что могли не перенести транспортировку в центр временного содержания животных.

"В настоящее время изъятые собаки находятся в центре временного содержания, им пытаются оказать помощь, осуществляют необходимый уход", — добавила Гонштейн. По ее словам, у должницы есть 10 дней, чтобы погасить задолженность. Если она этого не сделает, арестованное имущество, в том числе и собаки, будут подвергнуты процедуре принудительной реализации.

По предварительной оценке, стоимость каждой собаки оценивается в примерно 5 тысяч рублей.