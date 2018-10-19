Погибшего в Керчи студента из Челябинска похоронят в родном городе

Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи

Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи

ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт — РИА Новости. Похороны погибшего в Керченском политехническом колледже студента Егора Перепелкина пройдут в субботу в Челябинске, сообщил РИА Новости его друг детства Стас Трофимов.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

В числе погибших в Керчи — уроженец Челябинска 19-летний Егор Перепелкин. Власти Челябинска сообщали, что решают организационные вопросы, связанные с погребением Егора в городе. По данным пресс-службы главы региона, губернатор Борис Дубровский поручил главе Челябинска Евгению Тефтелеву оказать содействие родственникам Перепелкина в организации похорон.

"Похороны пройдут завтра в Челябинске, на Фатеевском кладбище", — сказал Трофимов.

Ранее Трофимов рассказал РИА Новости, что Перепелкин родился и жил в Челябинске, а после присоединения Крыма переехал с родителями в Керчь. По его словам, после переезда молодой человек хотел вернуться в родной город, где остались его друзья и родственники.

Другой знакомый Перепелкина уточнил РИА Новости, что отпевание пройдет в Храме иконы Божией Матери "Утоли моя печали".