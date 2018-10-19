Кадыров назвал причину трагедии в Керчи

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что причиной трагедии, произошедшей в Керченском политехническом колледже, отсутствие у подростков духовности и уважения к окружающим людям.

"Что-то нужно делать для ограждения подрастающего поколения от заразного влияния западной эпидемии массовых убийств… нужно всем обществом думать о духовности. Отсутствие духовности, глубокой веры, уважения к родным, близким, окружающим людям лишает подростков любых моральных и психологических тормозов на пути зла и насилия", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.