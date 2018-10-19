В Ставрополе бывшего сотрудника налоговой инспекции осудили за взятку

НАЛЬЧИК, 19 окт – РИА Новости. Суд в Ставрополе приговорил к восьми годам колонии бывшего заместителя начальника отдела налоговой инспекции, которого обвиняли в получении взятки в размере 2,3 миллиона рублей, сообщает региональное СУСК.

По данным следствия и суда, в июне 2015 года заместитель начальника отдела выездных налоговых проверок МИФНС России № 12 по Ставропольскому краю Максим Михайлов проводил проверку одного из индивидуальных предпринимателей, в ходе которой были выявлены нарушения налогового законодательства, связанные с неуплатой налогов.

"Индивидуальному предпринимателю Михайловым были выдвинуты требования о передаче ему взятки в сумме 2,3 миллиона рублей за недоначисление по результатам проверки сумм налогов и сборов, подлежащих уплате, и, как следствие, ненаправление в правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности материалов налоговой проверки", — говорится в сообщении.

Как отмечает следствие, в ноябре 2015 года после передачи Михайлову требуемой суммы денег он был задержан сотрудниками УФСБ.

"Приговором суда Михайлову назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 4,6 миллиона рублей", — уточняет ведомство.

Кроме того, осужденный лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года.