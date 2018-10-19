Под Саратовом ликвидировали подпольный нефтезавод

САРАТОВ, 19 окт — РИА Новости. Оперативники в окрестностях Саратова ликвидировали подпольный нефтеперерабатывающий мини-завод, доход от которого превысил 60 миллионов рублей, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Саратовской области совместно с региональным управлением ФСБ России при участии Росгвардии пресечена деятельность подпольного нефтеперерабатывающего мини-завода", — сказала она.

Оперативники установили, что предприятие внесено в реестр опасных производственных объектов, но у владельцев отсутствовала лицензия на его эксплуатацию.

"Изъята бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация, свидетельствующая о незаконной переработке нефти и последующей реализации нефтепродуктов через фиктивные фирмы. Доход, полученный от противоправной деятельности, превысил 60 миллионов рублей", — отметила Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство". Фигурантам дела, круг которых в настоящее время устанавливается, грозит до пяти лет лишения свободы.