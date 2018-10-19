Пострадавшую при нападении в Керчи перевели в реанимацию НИИ Рошаля

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Одна из шести пострадавших при взрыве и стрельбе в Керчи, доставленных в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, переведена из палаты в реанимацию института, сообщили РИА Новости в справочной медучреждения.

Директор учреждения Валерий Митиш ранее сообщил журналистам, что всего в НИИ были доставлены шесть пострадавших, пять из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, состояние еще одной девушки оценивалось как средней тяжести. Три пациента находятся на искусственной вентиляции легких и введены в медикаментозную кому.

"Все пострадавшие остаются в тяжелом состоянии, одна девушка, ранее находившаяся в палате, была переведена в реанимацию", — рассказала собеседница агентства.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.