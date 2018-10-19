СК установит, как керченский стрелок планировал нападение

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании в Крыму поручил разобраться, планировал ли Владислав Росляков совершить нападение на колледж в Керчи в определенный день или для этого был спонтанный повод.

На видео, опубликованном в официальном канале СК в YouTube , сотрудник докладывает председателю, что следователи постарались пошагово отследить путь Рослякова с самого утра 17 октября: как он садился в маршрутное такси, доехал до школы, пути его захода и весь его путь к школе.

Бастрыкин отметил, что следователям важно понять, что явилось толчком, чтобы именно в определенный день произошло нападение. "То ли это был заранее намеченный график-план, когда он наметил заранее, что именно сегодня это произойдет. То ли это спонтанный какой-то толчок", — сказал Бастрыкин.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.