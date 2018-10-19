В Астрахани студент на Mercedes сбил пенсионерку на скорости более 130 км/ч

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт — РИА Новости. Правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Астрахани, который, по версии следствия, управляя Mercedes, в городе сбил пенсионерку на скорости более 130 километров в час, сообщает УМВД России по Астраханской области.

Следствие установило, что 17 мая этого года в Ленинском районе на улице Яблочкова местный житель за рулем Mercedes E 200 CGI наехал на пешехода. Женщина 1940 года рождения переходила проезжую часть по регулируемому переходу. От полученных травм она скончалась на месте.

Полицейские изъяли запись с камеры наружного наблюдения, зафиксировавшей момент ДТП. Видеотехническая судебная экспертиза установила, что иномарка двигалась со скоростью свыше 130 километров в час.

"Несмотря на то, что погибшая шла на запрещающий сигнал светофора, обвиняемый мог бы своевременно принять меры экстренного торможения вплоть до полной остановки транспортного средства, если бы не превысил разрешенную скорость более чем в два раза", — сообщает полиция.

Таким образом, по их данным, действия водителя не соответствовали требованиям ПДД и находились в причинной связи с фактом ДТП, что подтверждает заключение автотехнической судебной экспертизы.

Кроме того, стражи порядка выяснили, что ранее он шесть раз привлекался к административной ответственности за несоблюдение установленного скоростного режима. Столько же протоколов в отношении него было составлено за проезд на запрещающий сигнал светофора. С целью обеспечения гражданского иска на машину, принадлежащую фигуранту, был наложен арест.

Сам молодой человек обучался на третьем курсе одного из ВУЗов и работал маркетологом в благотворительном фонде. "Уголовное дело в отношении него с утвержденным прокуратурой Ленинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сказано в информации.