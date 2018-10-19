СК показал работу следователей на месте трагедии в Керчи

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Следственный комитет показал работу следователей на месте трагедии в керченском колледже. Видео опубликовано на официальном канале ведомства в Youtube.
Отмечается, что следователям предстоит установить, какая психологическая обстановка создавалась в стенах колледжа, какой у Владислава Рослякова был круг общения, велась ли с ним педагогическая и психологическая работа.
Также в ведомстве планируют выяснить, насколько грамотно был организован досуг для студентов.
Нападение на колледж
В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже.
Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.
Месяц назад Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия.