СК показал работу следователей на месте трагедии в Керчи

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Следственный комитет показал работу следователей на месте трагедии в керченском колледже. Видео опубликовано на официальном канале ведомства в Youtube.

Председатель СК Александр Бастрыкин прибыл в Керчь с рабочей поездкой и провел оперативное совещание в связи с недавним массовым убийством.

Отмечается, что следователям предстоит установить, какая психологическая обстановка создавалась в стенах колледжа, какой у Владислава Рослякова был круг общения, велась ли с ним педагогическая и психологическая работа.

Также в ведомстве планируют выяснить, насколько грамотно был организован досуг для студентов.

Нападение на колледж

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже.

По последним данным, жертвами атаки стали двадцать человек, среди которых пятнадцать студентов и пять работников колледжа. Пострадали более пятидесяти человек.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Месяц назад Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия.