Во Владивостоке двух братьев осудили за угрозы приставу

ВЛАДИВОСТОК, 19 окт — РИА Новости. Суд приговорил к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы двух братьев из Владивостока, которые, ссылаясь на то, что считают себя "гражданами СССР", а не РФ, отказывались платить кредиты и штрафы и угрожали судебному приставу, сообщает прокуратура Приморья.

В ноябре 2017 года региональное УФССП отмечало, что в отношении братьев, которые отказались оплачивать кредиты и административные штрафы, сославшись на то, что они считают себя "гражданами СССР", а не РФ, возбуждены исполнительные производства о взыскании долга по кредитам на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. Также сообщалось, что они угрожали приставу, а после работы ждали ее на улице, где их задержали полицейские. По данным управления, должники сопротивлялись правоохранителям, у одного из них был обнаружен нож. Тогда их отправили под административный арест на семь суток.

"Подсудимые вину в предъявленном обвинении не признали. В ходе следствия братья заявляли, что исполнительные производства в отношении них не могли быть возбуждены, так как они не признают себя гражданами Российской Федерации, называя себя гражданами СССР. Уничтожив свои паспорта, мужчины заявляли, что не признают действующее законодательство и государственную систему. Однако это не помешало фигурантам ранее использовать свои паспорта граждан России при оформлении банковских кредитов (обязательства по которым ими злостно не исполнялись)", — отмечает прокуратура.

Братьев признали виновными по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Угроза применения насилия в отношении представителя власти и его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Суд назначил фигурантам 4 года 4 месяца лишения свободы каждому в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.