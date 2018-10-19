Среди пострадавших в ДТП под Норильском не оказалось тяжело раненых

КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Пострадавшие в ДТП с рейсовым автобусом и легковым автомобилем на трассе под Норильском доставлены в больницу города, тяжело раненых среди них нет, сообщила РИА Новости официальный представитель Минздрава Красноярского края Зоя Масленникова.

Ранее МВД региона сообщило, что утром на трассе Норильск-Алыкель водитель иномарки не справилась с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулась со служебным автобусом. В результате женщина-водитель погибла, пострадали 10 пассажиров автобуса.

"Семь пострадавших доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. "Тяжелых" пациентов нет", — сказала Масленникова.

Она уточнила, что за помощью обратились семь человек. Автобус перевозил сотрудников аэропорта.