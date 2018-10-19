Рыбаки нашли пропавший катер с тремя жителями Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 19 окт — РИА Новости. Рыболовное судно нашло катер с тремя жителями Приморья, пропавший 17 октября в акватории Владивостока, пострадавших нет, рассказал РИА Новости начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков.

Ранее в ГУ МЧС по Приморскому краю сообщали, что поступило обращение с просьбой помочь в поиске двух мужчин и одной женщины, которые 16 октября на катере вышли в море на ночную рыбалку в район острова Скрыплёва. В последний раз они выходили на связь 17 октября.

"Рыболовецкое судно "СДФ Обаятельный" обнаружило катер в 25 милях от острова Скрыплева. Трое человек на катере живы и здоровы, их забрали на борт. Катер не на ходу, решается вопрос с его транспортировкой", — сказал Пирожков.