В Хабаровске дошло до суда дело об организации азартных игр

ХАБАРОВСК, 19 окт — РИА Новости. Четырнадцать человек, в том числе супружеская пара, предстанут перед судом по обвинению в организации и проведении азартных игр в Хабаровске, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю.

По версии следствия, организовала нелегальный бизнес супружеская пара. Они арендовали шесть помещений в разных районах города, оборудовали их игровыми терминалами, выставили посты охраны и установили видеокамеры.

Как сообщает СУСК, в апреле 14 обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр были задержаны. Среди них организаторы, администраторы, охранники. Операция проходила при силовой поддержке бойцов Росгвардии. При обысках изъято 582 игровых автомата, 11,6 миллиона рублей, одна тысяча долларов, бухгалтерская документация, компьютеры, телефоны. Дело возбуждено по материалам УМВД по Хабаровскому краю.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщает СУСК.

Отмечается, что среди обвиняемых шесть мужчин и восемь женщин. В ходе следствия все они признались в совершении преступления и раскаялись. Пятеро обвиняемых дожидаются суда под домашним арестом, девять под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на шесть лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа. Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Сочи и в Крыму.