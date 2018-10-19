Число пострадавших при пожаре в Екатеринбурге возросло до трех человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Число пострадавших при пожаре в жилом доме Екатеринбурга возросло до трех, все трое – дети, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Пожар произошел на лестничных площадках на четырех этажах дома на улице Таежная, 11. Были эвакуированы около 200 человек. В настоящее время пожар полностью потушен. Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадал трехмесячный ребенок, он доставлен в больницу. Погибших нет.

"Число пострадавших возросло до трех. В десятую городскую клиническую больницу Екатеринбурга доставлена трехмесячная девочка по имени Жанна. И еще две девочки: одной – годик, второй – два с половиной годика. Но госпитализация понадобилась только самой маленькой, Жанне. Она с мамой госпитализирована. А два старших ребенка после оказания необходимой медицинской помощи отпущены домой", — сказал Горелых.

Он добавил, что людям разрешили вернуться в квартиры в 3.30 местного времени (1.30 мск) после окончательной проливки и проветривания помещений. "Все квартиры были открыты и находились под охраной сотрудников полиции из патрульно-постовой службы. Только когда люди убедились, что все в целости и невредимости находится, сотрудники полиции покинули место происшествия", — уточнил представитель ГУМВД.

ГУМЧС по Свердловской области тоже сообщает, что пожарно-спасательные подразделения уже уехали с места ЧП.