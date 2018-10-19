Фаната из Конго, оставшегося под Тулой без паспорта, отправили в ЦВС

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Футбольный болельщик из Конго, который из-за утери всех документов несколько месяцев не может вернуться домой и проживает в Тульской области, после решения суда отправился в Центр временного содержания, сообщает региональное управление ФССП России в ответ на запрос РИА Новости.

Ранее УМВД по Тульской области официально сообщило, что сотрудники ведомства устанавливают личность иностранного гражданина. По предварительным данным, гражданин Конго не смог вернуться домой из-за потери документов. По данным полиции, молодого человека опекают волонтеры из Заокского района области. В соцсетях волонтеры сообщили, что парня зовут Сэмюэль, ему 19 лет. Говорит по-французски. Приехал в Россию на чемпионат мира, познакомился с девушкой, но вскоре она исчезла вместе со всеми его документами. По словам волонтеров, "от беспомощности и обиды" Сэмюэль "шел пешком несколько дней в никуда".

Управление ФССП сообщило, что Заокский районный суд 16 октября признал гражданина Конго виновным в совершении административном правонарушении. По мнению суда, молодой иностранец без документов находится на территории России незаконно, кроме того, нарушением законодательства с его стороны было не сообщить в полицию об утере документов. Суд назначил конголезцу наказание в виде принудительного административного выдворения за пределы Российской Федерации. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение 10 суток, отмечают приставы.

"В этот же день он был препровожден судебными приставами… в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тульской области", — информирует управление.

Сообщается, что постановление о принудительном административном выдворении поступило на исполнение судебным приставам.

"В настоящее время прогнозировать сроки выдворения не представляется возможным, поскольку у гражданина отсутствуют документы, удостоверяющие личность, на основании которых возможно приобретение проездного документа. Судебным приставом-исполнителем будет направлен запрос в Управление по вопросам миграции УМВД России по Тульской области с целью предоставления гражданину свидетельства на возвращение (СНВ) в Республику Конго", — говорится в сообщении.

На основании СНВ будет приобретен проездной документ, и судебные приставы сопроводят иностранца до пункта пропуска через границу, отмечает УФССП.