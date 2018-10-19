Спасатели ищут пропавший у берегов Владивостока катер с тремя людьми

ВЛАДИВОСТОК, 19 окт — РИА Новости. Спасатели ищут катер с тремя жителями Приморья, который пропал в акватории Владивостока 17 октября, сообщает региональный главк МЧС РФ.

"В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило обращение с просьбой оказать помощь в поиске трёх человек (двух мужчин и одной женщины), которые 16 октября на катере вышли в море на ночную рыбалку в район острова Скрыплёва и до настоящего времени их местонахождение не известно. Последний раз мужчина выходил на связь в 00.30 17 октября", — говорится в сообщении.

Поиски силами полиции, родственников и знакомых результата не дали.

Утром в четверг, 18 октября, на поиск вышел катер БЛ-820 Владивостокского поисково-спасательного отряда. Спасатели обследовали акваторию Уссурийского залива в районе острова Скрыплева и далее до острова Верховского. Организовано оповещение судов о пропавшем катере.

Поиск результата не дал, 19 октября он продолжается.