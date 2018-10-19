В Екатеринбурге жильцы вернулись в квартиры после пожара в жилом доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Жильцы вернулись в квартиры после крупного пожара в 16-этажном жилом доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу пожарный, участвовавший в ликвидации возгорания.

Пожар произошел на лестничных площадках на четырех этажах дома на улице Таежная, 11. Были эвакуированы около 200 человек. В настоящее время пожар полностью ликвидирован. В результате пожара пострадал трехмесячный ребенок, он доставлен в больницу. Погибших нет.

"Жильцы вернулись в свои квартиры. Задымления на этажах нет", — сказал собеседник агентства.