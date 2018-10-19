Пожарные оценили состояние пострадавшего при пожаре в Екатеринбурге ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Состояние ребенка, пострадавшего при крупном пожаре в шестнадцатиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, удовлетворительное, сообщил РИА Новости заместитель начальника управления организации пожаротушения Владимир Шихотов.

Ранее представитель ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал РИА Новости, что пожар произошел на четырех этажах дома на улице Таежная, 11. Эвакуированы около 200 человек. Пожар локализован. Начальник штаба пожаротушения сообщил РИА Новости, в результате пожара пострадал трехмесячный ребенок. Погибших нет.

"Один ребенок получил отравление продуктами горения и был отправлен в стационар в детскую больницу. Его состояние, предварительно, удовлетворительное", — сказал Шихотов.

По его словам, очаг пожара находился на девятом этаже. "Это пункт, где раньше находился мусоропровод. Сейчас там обустроены кладовые, которые были захламлены старыми вещами, книгами и журналами. В настоящее время пожар ликвидирован полностью, на всех этажах. Распространения огня нет. Площадь пожара составила, предварительно, 100 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего до прибытия пожарных подразделений эвакуировались самостоятельно 78 человек, из них 25 детей. С помощью спасательных устройств было спасено 58 человек, включая 15 детей. Двоих человек спасатели эвакуировали с балкона на крышу.