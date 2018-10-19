Очагом возгорания в доме в Екатеринбурге стали вещи в холлах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Очагом возгорания при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге стали помещения на лестничной площадке, где хранились вещи, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Пожарным удалось справиться с открытым пламенем, огонь локализован. Но продолжается активная проливка. По предварительным данным, очагом возгорания стали кладовые помещения. Они горели с девятого по шестнадцатый этажи. К счастью для собственников жилья квартиры от огня не пострадали", — сказал собеседник агентства.

Однако, по его словам, квартиры могут пострадать от воды и дыма при проливке конструкций.

Эвакуировано около 200 человек. "Учитывая, что поздняя ночь на дворе и достаточно прохладно, всех людей доставили в близлежащую среднюю образовательную школу №83, расположенную на улице Седова, 46. Кто-то ушел к знакомым", — отметил Горелых.

Он добавил, что сотрудники полиции применяли пять эвакуаторов, чтобы убрать большое число частных машин от горящего здания, поскольку они мешали проезду пожарных. Назначена пожарно-техническая экспертиза, чтобы точно установить причину возгорания. Проводится проверка. Отрабатываются различные версии – от замыкания электропроводки до нарушения правил эксплуатации электрических приборов, уточнил представитель ГУМВД.