В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на пожаре в жилом доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Открытое горение на пожаре в жилом шестнадцатиэтажном доме в Екатеринбурге ликвидировано, сообщает в пятницу ГУМЧС по Свердловской области.

"Пожарно-спасательные подразделения в 01.28 местного времени (23.38 мск четверга) ликвидировали открытое горение в шестнадцатиэтажном жилом доме на улице Таежная в Екатеринбурге. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Проводится проливка и разборка поврежденного от пожара имущества", — говорится в сообщении.

Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории, уточняет ГУМЧС.

Ранее представитель ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что горят четыре этажа дома на улице Таежная, 11. По данным ГУМЧС по Свердловской области, до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 78 человек, из них 24 ребенка. Пожар локализован. Начальник штаба пожаротушения сообщил РИА Новости, в результате пожара пострадал трехмесячный ребенок. Погибших нет.