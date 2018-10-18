Бастрыкин прибыл в Крым в связи с трагедией в Керчи и дал ряд поручений

23:5918.10.2018
(обновлено: 00:02 19.10.2018)
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Крым в связи с трагедией в Керчи, заслушал доклад о первых результатах расследования и дал ряд поручений, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин прибыл с рабочей поездкой в Республику Крым в связи с массовым убийством, произошедшим в Керченском политехническом колледже 17 октября", — сообщила Петренко.
По ее словам, глава ведомства провел совещание со своими заместителями Игорем Красновым и Борисом Карнауховым, руководителями следственной группы, представителями других правоохранительных органов и заслушал доклад о первых результатах расследования.
В частности, председатель СК поручил установить все обстоятельства и причины трагедии. "Необходимо изучить обстановку в семье Рослякова, какие отношения были у него с близкими родственниками, выяснить, находилась ли данная семья в социально опасном положении, проявлял ли молодой человек ранее агрессию и иные неадекватные действия… важно выяснить причину агрессии нападавшего", — отметил он.
Следователям также предстоит выяснить, какая психологическая обстановка была в колледже, круг общения Рослякова, узнать, велась ли с ним и с другими учащимися педагогическая и психологическая работа. В ходе расследования будет дана следователи также проверят работу кризисных центров в городе, выяснят, как был организован досуг студентов колледжа.
"Также следственной группе поручено тщательно изучить вопросы, связанные с организацией безопасности в учебном учреждении; соблюдением порядка получения Росляковым разрешения на оружие; происхождением взрывных устройств, которые он пронес в колледж, и иные аспекты, касающиеся обстоятельств совершения преступления", — добавила Петренко.
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